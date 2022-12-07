Dünya Petrol zengini ülkenin başı büyük belada Tam 23 milyar dolar
AFRİKA

Petrol zengini ülkenin başı büyük belada: Tam 23 milyar dolar

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın petrol hırsızlığı nedeniyle gelecek yıl 23 milyar dolar zarar edebileceği öngörülüyor. Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varilin altına gerilemişti.

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Haber Merkezi AA
Petrol zengini ülkenin başı büyük belada: Tam 23 milyar dolar
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Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, ülkesinde ham petrol hırsızlığı devam ederse hükümetin 2023'te 23 milyar dolar zarar edebileceğini söyledi.

Monguno, Nijerya'da ham petrol hırsızlığını kontrol etmek için kurulan özel soruşturma biriminin açılışında yaptığı açıklamada, ülkede süren petrol hırsızlığının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

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"2023'te 23 milyar dolar zarar"

Nijerya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük kotasının altında üretim yapmasından endişe duyduğunu dile getiren Monguno, ülkede ham petrol hırsızlığı devam ederse hükümetin 2023'te 23 milyar dolar zarar edebileceğini kaydetti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ülkeye büyük zarar veriyor. 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği ülkede bu yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedilmişti.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varilin altına gerilemişti.

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