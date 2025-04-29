Pezeşkiyan 7 yıl aradan sonra Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı oldu: İki ülke arasında çok önemli belgeler imzalandı

"Hem bölgemizde hem de dünyada büyük ilgi gören bu proje hakkında çeşitli varsayımlar ve söylentiler dolaşıyor. Aslında bunların hiçbir dayanağı yoktur çünkü bu, sadece yeni ulaşım ve bağlantı projesidir. Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni İran üzerinden birbirine bağlayan Aras Koridoru, aynı zamanda büyük transit imkanları da oluşturacaktır." d