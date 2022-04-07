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Dünya Pizza siparişi hayatını kurtardı Korkunç gerçek ortaya çıktı
AVRUPA

Pizza siparişi hayatını kurtardı: Korkunç gerçek ortaya çıktı

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın acil durum numarası 999'u arayarak pizza siparişi verdi. Pizza sipariş etmek istediğini söyleyen kadına başının belada olup olmadığını soran ekipler "evet" yanıtını alınca polisler hızla harekete geçti. Yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunun belirlenmesi üzerine adam gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Pizza siparişi hayatını kurtardı: Korkunç gerçek ortaya çıktı
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Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı 999 operatörleri bir kadından telefon aldı. Arayan kadın, operatöre pizza sipariş etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadına başının belada olup olmadığı soruldu ve "evet" yanıtı alınınca da harekete geçildi.

  • Sorulara sadece "evet" ve "hayır" yanıtını verebilen kadınla daha sonra kısa mesaj üzerinden iletişim devam ettirildi.

Kadın koruma altına alındı

Polis, kadının Kuzey Yorkshire'da bir otobüste olduğunu ve yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunu belirledi. Polisler, otobüs takip sistemlerini kullanarak yerini tespit ettikleri aracı durdurdu. Olayda 40 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Kadına koruma ve destek sağlanırken, söz konusu kişi serbest bırakıldı.

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından Müfettiş Dan Spence, konuya ilişkin açıklamasında, "Polisten yardım istemek için yurt dışında 'pizza siparişi' tekniğini kullanan insanların olduğunu biliyordum ama Kuzey Yorkshire'da benzer bir çağrı hatırlamıyorum." dedi.

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