Dünya PKK müttefik arıyor Türkiye karşıtı terör koalisyonu
ORTADOĞU

PKK müttefik arıyor: Türkiye karşıtı terör koalisyonu

Harekat sinyaliyle paniğe kapılan PKK, bölgedeki Türkiye karşıtı tüm aktörlerle masaya oturdu. PKK, Rusya, İran ve rejim ortak operasyon odası kurdu. Rejim unsurları Rus helikopterleri eşliğinde Münbiç’te boy gösterdi. ABD ise Kamışlı kırsalında PKK’lı teröristlerle devriye attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK müttefik arıyor: Türkiye karşıtı terör koalisyonu
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Harekat hazırlıklarının devam ettiği Suriye’de sular ısındı. Rusya, İran, ABD ve rejim cephesindeki hareketlilik arttı. Yerel kaynaklar, Halep’in kuzey kırsalında “Kuzeyin Yıldırımı” adı altında Esed rejimiyle PKK arasında koordinasyonu sağlayan ortak askeri operasyon odası kurulduğunu duyurdu.

Yeni askeri oda, tamamen Rusların kontrolü altında olan Hardatnin köyündeki üste bulunuyor. Oluşuma İranlı ve Rus subaylar liderlik ediyor. Odanın yönetiminde 2 Rus subayı, 3 İranlı subay, 3 de PKK elebaşı var.

REJİM PKK’YLA ANLAŞTI

  • YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin bölgedeki Rus general Alexander Chaiko ile bir araya geldi. Kamışlı’ya Pantsir hava savunma sistemi kuran Rusya, Münbiç, Ayn İsa, Tel Temir ve Aynul Arab’taki (Kobani) asker sayısını arttırdı. Ruslar ayrıca Saidiya üssüne askeri konvoy gönderdi. Rejim güçleri ise Rus helikopterleri eşliğinde PKK işgalindeki Münbiç’e girdi.

Rusya aracılığıyla rejimle yakınlaşan PKK, Türkiye sınırına yakın hatta rejim bayrağı dalgalandırıyor. PKK’lı teröristler Münbiç’te de rejim üniformasıyla dolaşıyor.

ORTAK DEVRİYE

ABD Kamışlı kırsalında YPG/PKK’lı teröristlerle devriye attı. Amerikan birlikleri, zırhlı araçlarda teröristlerle poz verdi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de Deyrizor kırsalındaki Koniko gaz kuyusu bölgesinde bulunan üsse silah ve lojistik malzeme sevkiyatı yaptı.

Yine sivilleri kalkan yapacak

Türkiye’nin harekat sinyaliyle paniğe kapılan PKK, Tel Rıfat ve Münbiç’ten çıkmak isteyen sivillere baskı uyguluyor. Sivillere mani olmaya çalışan terör örgütü, her aileden 1 kişiyi silah altına almaya başladı. Örgütün zorla saflarına kattığı siviller arasında 12-13 yaşında çocuklar da var. Daha önceki harekatlarda ağır kayıp veren PKK içinde de kaos hakim. Silah bırakmak isteyenlerin, elebaşları tarafından infaz edildiği belirtildi. PKK bu yolla kaçışların önüne geçmeyi amaçlıyor.

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