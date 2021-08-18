PKK yine sivilleri hedef aldı: Afrin'e yapılan füze saldırısında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda bir çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 16:03 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 16:59 AA