Dünya PKK yine sivilleri hedef aldı Afrine yapılan füze saldırısında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

PKK yine sivilleri hedef aldı: Afrin'e yapılan füze saldırısında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda bir çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
PKK yine sivilleri hedef aldı: Afrine yapılan füze saldırısında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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