PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı

Spor

Szalai'den derbi mesajı: "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, “Biliyoruz ki bu derbi, Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.