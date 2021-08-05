Dünya PKK/YPGden Suriyenin Bab ilçesine füzeli saldırı Ölü ve yaralılar var
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PKK/YPG'den Suriye'nin Bab ilçesine füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab ilçesinde sivil araç ve ambulansa füzeli saldırı düzenledi. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
PKK/YPGden Suriyenin Bab ilçesine füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var
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YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin batısındaki Hazvan bölgesinde sivil araca füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralananlara müdahale etmek üzere olay yerine gelen ambulansa da Bab'ın güneybatısında varlığını sürdüren terör örgütü tarafından füzeyle saldırı gerçekleştirildi.

Halep'te terör örgütü PKK'dan ambulansa füzeli saldırı
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Halep'te terör örgütü PKK'dan ambulansa füzeli saldırı
Suriye'nin Halep kentinde yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, güdümlü füze ile Sivil Savunma ekiplerine ait bir vinç ve bir ambulansı hedef alması sonucu bir sivil savunma görevlisi yaralandı.

Saldırılarda araçlar kullanılamaz hale gelirken, 2 sivil hayatını kaybetti, yaralanan 2 sivil de Bab ilçe merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

TSK'dan anında karşılık

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırıya karşılık Bab'ın güneybatısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini obüslerle hedef aldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.

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