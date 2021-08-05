PKK/YPG'den Suriye'nin Bab ilçesine füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab ilçesinde sivil araç ve ambulansa füzeli saldırı düzenledi. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2021, 19:16 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2021, 19:22 AA