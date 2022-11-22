PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e saldırı: Üç sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda biri çocuk olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. OYNAT 01:07 PKK tarafından atılan roket liseyi vurdu Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan 4 roket, Karkamış ilçe merkezindeki Etiler Lisesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2241465'); PID2.render('pid#comment-count-2241465'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder GÜNDEM PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'e gerçekleştirilen hain roket saldırısında tırı zarar gören Halil Yalçın olay anını Yeni Şafak'a anlattı: Aracımız çocuklarımıza siper oldu