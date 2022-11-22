Dünya PKK/YPGli teröristlerden Azeze saldırı Üç sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e saldırı: Üç sivil hayatını kaybetti

PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez kasabasını roketlerle hedef aldı. İlk belirlemelere göre biri çocuk üç sivil hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi Diğer
PKK/YPGli teröristlerden Azeze saldırı: Üç sivil hayatını kaybetti
PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e saldırı.

Terör örgütü PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi.

  • Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda biri çocuk olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PKK tarafından atılan roket liseyi vurdu
OYNAT 01:07
PKK tarafından atılan roket liseyi vurdu
Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan 4 roket, Karkamış ilçe merkezindeki Etiler Lisesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

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İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
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