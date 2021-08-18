Dünya PKKlı teröristler Afrini yine kana buladı Üç sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

PKK'lı teröristler Afrin'i yine kana buladı: Üç sivil hayatını kaybetti

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin Afrin kentine çok namlulu roketatar (ÇRNA) saldırısı düzenledi. Saldırıda üç sivil hayatını kaybederken, üç sivil de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
PKKlı teröristler Afrini yine kana buladı: Üç sivil hayatını kaybetti
Afrin'de teröristlerce ÇNRA saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'e teröristlerce gerçekleştirilen çok namlulu roketatar (ÇRNA) saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 sivilin de yaralandığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.

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