PKK'lı teröristler Afrin'i yine kana buladı: Üç sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'e teröristlerce gerçekleştirilen çok namlulu roketatar (ÇRNA) saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 sivilin de yaralandığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı. pic.twitter.com/pHDrh8iOdE REKLAM August 18, 2021

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