PKK'lı teröristlerden Mare'ye roketli saldırı: Beş sivil yaralandı

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Teksas Polisinin sorgusunda 'reid' tekniği uyguladığı 14 çocuklu kadının idamına beş gün kaldı

Kendi çocuğunun ölümünden sorumlu tutulan Meksika asıllı ABD’li Melissa Lucio, hamile olmasına rağmen Teksas Polisnin altı saat süren ve ‘Reid’ tekniğinin kullanıldığı sorgusunda kullandığı ifade hayatının seyrini değiştirdi. Acılı annenin idam kararının uygulanmasına sadece beş gün kaldı. Karar öncesi ifadesi alınan çocuklar ''o iyi bir anne'' ifadelerini kullanmıştı. Avukatlar ve insan hakları aktivistleri davanın kararını değiştirmesi için baskı yapıyor.