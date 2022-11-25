Dünya PKKya atılan roketin sesi ABDden geliyor İlişkilerimizi yeniden değerlendirmeliyiz
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PKK'ya atılan roketin sesi ABD'den geliyor: İlişkilerimizi yeniden değerlendirmeliyiz

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız olan ABD'li yetkililer operasyonun devam etmesi halinde iki ülke ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayabileceğini belirtti. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'lı teröristleri sivil olarak nitelerken, "Türkiye operasyonun hesabını verecek" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya atılan roketin sesi ABDden geliyor: İlişkilerimizi yeniden değerlendirmeliyiz
Frank Pallone

Milli Savunma Bakanlığı'nın sınır ötesine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı yabancı basında ve temsilcilerde yankısı sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda PKK diyemedi üstelik Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını iddia etti.

'HESAP VERECEK'

ABD ve Türkiye arasında ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Pallone, "Erdoğan'ın Suriye'de devam eden saldırganlığının hesabını vermekten kaçmasına izin veremeyiz. Kasıtlı eylemleri sivil kayıplara yol açtı ve ABD personelinin hayatını tehlikeye attı. Gerilimi azaltmak için çağrı yapmak yeterli değildir. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemizin zamanı geldi" dedi.

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