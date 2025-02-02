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PKK/YPG Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanlığına karşı çıktı

PKK/YPG Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanlığına karşı çıktı

22:252/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
AA
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Terör örgütü PKK/YPG, Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantıya karşı çıktı.
Terör örgütü PKK/YPG, Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantıya karşı çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG, Ahmed Şara'nın Suriye Cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantıyı hedef aldı. Katılımcılar arasında "terörist" oluşumların da bulunduğunu söyleyen teröristler, Suriye için ademi merkeziyetçi bir yapı istedi.

Terör örgütünün, sözde sivil yönetimi adı altında yaptığı açıklamada, "Şam'daki otorite" nitelemesi kullanılarak, geçici yönetimin tanınmadığı üstü kapalı şekilde belli edildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin devrildiği son harekattan sonra, Askeri Operasyonlar İdaresi tarafından 29 Ocak'ta yapılan toplantının ve sonuçlarının hedef alındığı açıklamada, katılımcılar arasında "terörist" oluşumların da bulunduğu iddia edildi.

Halkın protestolarından rahatsız oldular

Toplantının gerektiği kadar kapsayıcı olmadığı ve eksik kaldığı öne sürülen açıklamada, Şam'daki Emevi Meydanı ve diğer bazı şehirlerde PKK/YPG karşıtı protestoların yapılmış olması da eleştirildi.

Ayrıca örgütün mesajında, Suriye için ademi merkeziyetçi bir yapı savunuldu.

Ne olmuştu?

29 Ocak'taki toplantıda, Şara, geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan edilmiş, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığı, Baas Partisi, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiği, 8 Aralık tarihinin de Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiği duyurulmuştu.



#Ahmed Şara
#PKK
#YPG
#Cumhurbaşkanı

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