Dünya Podolyak Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek
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Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçladı. Podolyak "6 Ocak. Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor. Çocuklar yine soğuk sığınaklarda. Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur: Sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek. Hiçbir zaman, Rusya Federasyonu'nun hiçbir sözünü ciddiye almayın. (Rusya'nın sözü) Her zaman ilkel ve alaycı bir aldatmacadır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönünde verdiği talimata uymadığını belirtti.

Ukrayna'nın Herson şehrine bugün Rus güçlerince saldırı düzenlendiğini aktaran Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

  • "6 Ocak. Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor. Çocuklar yine soğuk sığınaklarda. Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur: Sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek. Hiçbir zaman, Rusya Federasyonu'nun hiçbir sözünü ciddiye almayın. (Rusya'nın sözü) Her zaman ilkel ve alaycı bir aldatmacadır."

Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Rus ordusunun, bugün, saat 12.00 itibarıyla Ukrayna’da ateşkes uygulamaya başladığını belirterek, "Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü." demişti.

Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

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