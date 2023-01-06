Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçladı. Podolyak "6 Ocak. Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor. Çocuklar yine soğuk sığınaklarda. Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur: Sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek. Hiçbir zaman, Rusya Federasyonu'nun hiçbir sözünü ciddiye almayın. (Rusya'nın sözü) Her zaman ilkel ve alaycı bir aldatmacadır." ifadelerini kullandı.

Abone Ol