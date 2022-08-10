Dünya Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı
AVRUPA

Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı

Polis kaynakları verdiği demeçte, Fransız polisinin Çarşamba sabahı Paris havaalanında bıçaklı bir şahsı vurarak öldürdüğünü doğruladı.

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Haber Merkezi Diğer
Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı
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Paris polis vilayetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Soğukkanlılık gösteren polis, bu sabah Roissy Charles de Gaulle havaalanında bıçakla tehdit oluşturan bir kişiyi etkisiz hale getirdi." denildi.

Olay, Fransa'nın başkentinin kuzeydoğusundaki havaalanının 2F terminalinde saat 8: 20 civarında meydana geldi.

Bir havaalanı kaynağı AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Evsiz bir kişi güvenlik görevlilerini tehdit ediyordu ve sınır polisi tahliye edilmesine yardım etmek için çağrıldı" dedi.

Uzaklaşan şüpheli hakaret etmeye devam etti. Sonra ise arkasını dönerek bir bıçak çıkardı. Buna karşılık polis memurlarından biri silahını kullandı.

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Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı
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Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı

Polis kaynakları verdiği demeçte, Fransız polisinin Çarşamba sabahı Paris havaalanında bıçaklı bir şahsı vurarak öldürdüğünü doğruladı.

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