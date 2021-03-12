Dünya Polis şiddeti Yunanistanı karıştırdı Halk evden çıkmaya korkuyor
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Polis şiddeti Yunanistan'ı karıştırdı: Halk evden çıkmaya korkuyor

Yunan parlamentosu, Atina’da polis şiddetinin arttığını savunan muhalefetin çağrısı üzerine toplandı. Yunan Parlamentosunun toplanmasını isteyen eski Başbakan ve ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Alexis Çipras, ülkedeki şiddet ile ilgili "Yunna vatandaşlar evlerinden çıkmaya korkuyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etmişti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etmişti.

Yunan parlamentosu, ülke genelinde polis şiddetinin giderek artmasının ardından muhalefetin çağrısı üzerine sabah saatlerinde toplandı.

KASVETLİ BİR GÜVENSİZLİK

Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı Yunan Parlamentosunun toplanmasını isteyen eski Başbakan ve ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Alexis Çipras, son dönemde eylemcilere yönelik polis şiddetinin artması konusunda hükümete yüklendi. Çipras, Yunan toplumunun en kritik anında gerilim ve toplumsal bölünmeyi siyasi strateji olarak hedef almakla suçladı. Eski Başbakan Çipras, “Güvenlik sözü verdiniz, ama sosyal hayatın her alanında kasvetli bir güvensizlik rejimi kurdunuz” ifadesini kullandı.

ÇİPRAS'TAN ELEŞTİRİ

Yunan vatandaşlarının evlerinden çıkmaya korkar hale geldiklerini aktaran Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in muhalefeti hedef aldığını sözlerine ekledi.

HALK EVDEN ÇIKMAYA KORKUYOR

Çipras’ın ardından söz alan Başbakan Miçotakis muhalefetin siyasetinin terörizm destekçilerine sempatiye ve bölücülüğe dayandığını dile getirdi. Muhalefetin miting çağrılarında bulunarak korona virüsün yayılma riskini arttırdığını açıklayan Miçotakis, muhalefetin mitinglerle hükümetin başarılı ile sürdürdüğü korona virüs salgını ile mücadelesin baltaladığını dile getirdi. Yunan Başbakan, “Yunan halkı, kimin birlik kavramına katkı sağladığını ve kimin ise sosyal gerilimi kışkırttığını anlıyor” diyerek salgın ile mücadeleyi ve ülke ekonomisini Avrupa ortalamasından daha iyi bir seviyeye çıkardıklarını aktardı. Yunan polisinin verilerine dayanarak 11 milyondan fazla kontrolün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yunanistan halkı polis şiddetine karşı sokakta: Atina savaş alanına döndü
FOTOĞRAF 8
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Nea Smyrni Meydanı’nda toplanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 6 bin kişi ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, geçtiğimiz pazar günü polisin Nea Smyrni’de bir vatandaşı dövmesinin ardından sokağa indi.
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Yunan basınında, polisin vatandaşı izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu müdahale ettiğini yazarken, bazı haberlerde ise adamın Covid-19 kısıtlamalarını uymadığı için polis tarafından dövüldüğü iddia edilmişti.
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Atina Savcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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Barışçıl başlayan gösterilerde göstericilerin, ilerleyen saatlerde Nea Smyrni Emniyet Müdürlüğüne yürümek istemesi ile tansiyon yükseldi.
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Göstericiler, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırırken, polis göstericileri dağıtmak için ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
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Çıkan olaylarda göstericilerin motosikleti 1 polise taş ve sopalarla saldırması sonucu ağır şekilde yaraladığı bildirildi.
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Polis, protestocuların üstünden çıktığını iddia ettiği molotof kokteyli dolu bir torbanın fotoğrafını paylaştı.
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Yunanistan halkı polis şiddetine karşı sokakta: Atina savaş alanına döndü
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etti. Barışçıl başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde çıkan olaylar sonucu sokakları savaş alanına döndürdü.


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