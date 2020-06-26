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Dünya Polisin aşırı güç kullanması engel Tasarı Temsilciler Meclisinde onaylandı
AMERİKA

Polisin aşırı güç kullanması engel: Tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı

Demokrat vekiller tarafından oylamaya sunulan "George Floyd için Adalet ve Polislik Yasası" adlı tasarı, 181'e karşı 236 "Evet" oyu alarak Temsilciler Meclisinden geçti.Tasarıda ülke genelinde polis teşkilatının yeniden düzenlenmesi, her türlü boğucu müdahalenin yasaklanması, ani ev baskınlarının sonlandırılması ve görevini kötüye kullanan polislerin deşifre edilmesi öngörülüyor. Tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan geçmesi beklenmiyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Temsilciler Meclisi, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle gündeme gelen ve emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanılmasını yasaklayan tasarıyı onayladı.

George Floyd etkili oldu

Demokrat vekillerce oylamaya sunulan "George Floyd için Adalet ve Polislik Yasası" adlı tasarı, 181'e karşı 236 "Evet" oyu alarak Temsilciler Meclisinden geçti.

Cumhuriyetçi Partiüyelerinin karşı çıktığı tasarıya, 3 Cumhuriyetçi vekilin destek vermesi dikkati çekerken tasarıda ülke genelinde polis teşkilatının yeniden düzenlenmesi, her türlü boğucu müdahalenin yasaklanması, ani ev baskınlarının sonlandırılması ve görevini kötüye kullanan polislerin deşifre edilmesi öngörülüyor.

George Floyd'un ölümünden sorumlu eski polis memuru markette görüntülendi
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George Floyd'un ölümünden sorumlu eski polis memuru markette görüntülendi
George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasının ardından süpermarkette alışverişi yaparken görüntülendi. Marketteki bir müşteri tarafından o anlar kayda alınırken, Kueng'in sinirli tavrı dikkat çekti.


Irkçılıktan arındırma amaçlanıyor

Nancy Pelosi

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı basın açıklamasında, tasarının, kötü eğilimli polisleri cezalandırmak suretiyle polislik kültürünü şiddetten ve sistemik ırkçılıktan arındırmayı amaçladığını söyledi.

Pelosi, "Tüm polisleri aynı kefeye koymuyoruz ancak bu tasarıya bir kefeye konulması gereken polisler için de gerekli adımı atıyoruz." dedi.

Senatoda oylanması gereken tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle geçmesi beklenmezken Cumhuriyetçi Senatörlerin, kendi hazırladıkları tasarıyı sunması bekleniyor.

Tasarının Cumhuriyetçi versiyonunda, polis teşkilatında ırkçılık ve şiddetin sonlandırılmasının hedeflendiği ancak polislerin kendi güvenliğine tehdit durumunda gerekli müdahaleleri yapabilmesi gerektiği vurgulanıyor.

George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
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George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

  • Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.
  • "Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.
  • New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken ABD Başkanı Donald Trump, federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

8 soruda ABD'de ne oluyor?
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Protestocular ne talep ediyor? Gösteriler ne kadar sürecek? Yağmalanan mağazalara ne olacak? Anadolu Ajansı Washington muhabiri Safvan Allahverdi ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoları ve ABD sokaklarındaki atmosferi anlattı.





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