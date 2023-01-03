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Polonya Adalet Bakanı Başbakan'ın LGBT yaklaşımını eleştirdi

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, Polonya'da düzenlediği konserde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Ziobro, ''Bu konuda Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Polonya Adalet Bakanı Başbakanın LGBT yaklaşımını eleştirdi
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro

Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisini (PİS) hedef aldı.

LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Morawiecki, dün yaptığı açıklamada, sanatsal tanıtımlara karşı çıkmadıklarını ve sanatçıları sansürlemeyeceklerini ifade etmişti.

İngiliz sanatçı konserini iptal etmişti

İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.

Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.

TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.

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