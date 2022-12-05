Polonya Başbakanı ülkede kömür arzının yeterli olduğunu söyledi

Polonya'nın liman kenti Gdansk'ta incelemelerde bulunan Morawiecki, hükümet olarak hanelere kömürsüz kalmaması için yardım edeceklerini söyledi.

Morawiecki, kömür fiyatlarının ton başına 3 bin zlotiden (640 avro) 2 bin zlotiye kadar (426 avro) düştüğüne dikkati çekerek, "Bu da enflasyondaki artıştan önceki fiyat seviyelerine denk geliyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ham madde piyasasının kaosa sürüklendiğinin altını çizen Morawiecki, "Normal bir piyasa mekanizması yoktu. Biz de daha iyi işleyen bir devlet mekanizması kullandık." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, Avrupa Birliği'nin Rus kömürüne yönelik ambargosunun Polonya'yı yeni kaynaklar aramaya ittiğini ve mevcut kaynaklardan ithalatın artırıldığını belirtti.

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Hükümetin evlerini ısıtmak için kömür kullanan ailelere tek sefer 3 bin zloti tutarında ödenek sağladığını anımsatan Morawiecki, "Şimdiden iki binden fazla belediye yönetiminin kömürün dağıtımı için ithalatçılarla anlaşmalar imzaladığını söyleyebilirim. Kömürle ilgili bütün süreçte yer alıyoruz. Amsterdam, Rotterdam gibi limanlar ve Almanya üzerinden olmak üzere dünyanın her yerinden kömür ithal etmek için tüm imkanları kullandık." şeklinde konuştu.

Geçen ay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, vatandaşları artan enerji maliyetlerinden korumak için ülkede satılan kömürün fiyatına sınır koyan yasa tasarısını imzalamıştı.

Yasaya göre haneler yerel yönetimlerden ton başına 2 bin zlotiden (426 avro) fazla olmamak kaydıyla kömür satın alabiliyor.

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