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Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki Wagner'in doğrudan Putin'in denetimi altına girdiğini iddia etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Tver’de düşen, 10 kişinin yaşamını yitirdiği özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de olduğunun bildirilmesine ilişkin, grubun artık doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından denetlendiğini söyledi. Morawiecki, "Wagner grubunun denetimi artık doğrudan Putin'e devredildi. Wagner, Putin ve adamlarının doğrudan denetimi altında Rusya ve Belarus'a komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmanın yanı sıra provokasyon, şantaj ve çeşitli tacizler için araç olarak kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

17:37 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Tver’de düşen, 10 kişinin yaşamını yitirdiği özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de olduğunun bildirilmesine ilişkin, grubun artık doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından denetlendiğini söyledi.


Varşova'da düzenlediği basın toplantısında Morawiecki'ye Prigojin’in ölümünün Polonya'nın güvenliği için ne anlama geldiği soruldu.



Morawiecki,
"Wagner grubunun denetimi artık doğrudan Putin'e devredildi. Wagner, Putin ve adamlarının doğrudan denetimi altında Rusya ve Belarus'a komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmanın yanı sıra provokasyon, şantaj ve çeşitli tacizler için araç olarak kullanılacak."
değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver’de düşen uçağın “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğunu ve kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın kurulan özel komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirmişti.


Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu belirtilmişti.


Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de olduğu uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürüldü.



Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.


#Polonya
#Wagner
#Mateusz Morawiecki
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