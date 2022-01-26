Dünya Polonya Belarus sınırına 186 kilometrelik duvar örüyor
AVRUPA

Polonya Belarus sınırına 186 kilometrelik duvar örüyor

Polonya yönetimi, Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine sınıra örmeye karar verdiği duvarın inşaatına bugün başladı. 1.6 milyar zlotiye (yaklaşık 350 milyon euro) mal olacak 186 kilometrelik duvar inşaatının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Haber Merkezi İHA
Polonya Belarus sınırına 186 kilometrelik duvar örüyor
Duvar inşaatının önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine sınıra duvar örme kararı alan Polonya yönetimi, duvarın inşaatına bugün başladı.

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan video ile inşaatın başladığı duyuruldu.

Videoda sınırda çalışma yapan iş makinesi görüntüleri yer alırken, söz konusu duvar inşaatının birim bünyesinde bugüne kadar yapılmış en büyük inşaat yatırımı olduğunu belirtildi. Duvar inşaatının Polonya-Belarus sınır hattı boyunca 4 ayrı bölgede eş zamanlı olarak başladığını ifade edilerek duvarın uzunluğunun 186 kilometre, toplam maliyetinin ise 1.6 milyar zloti (yaklaşık 350 milyon euro) olacağını aktarıldı. Duvar inşaatının önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz yaz başında çoğunluğu Iraklı olmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen özellikle Batı Avrupa ülkelerine geçmek üzere Belarus’a gelmişti. AB ülkelerinin baskıcı uygulamaları nedeniyle yeni yaptırımlar açıkladığı Belarus’un Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko daha iyi bir hayat için yola düşen bu kişilere engel olmayacağını belirtmiş, yaptırımlara misilleme yaptığı iddiasını reddetmişti.

Binlerce göçmen aylar boyunca Belarus üzerinden ormanları, nehirleri kullanarak AB üyesi Litvanya, Letonya ve Polonya’ya kaçak olarak geçmeye çalışmış, bazen de topluca sınır kapılarına hücum etmişti. Onlarca göçmen soğuk hava koşulları ya da sağlık sorunları dolayısıyla hayatını kaybetmiş, Irak hükümeti ise düzenlediği uçak seferleriyle 4 bin kadar vatandaşını ülkeye geri getirmişti. 15 bin asker, polis ve sınır koruma memurunun görev yaptığı Polonya-Belarus sınırında sayıları az da olsa göçmenlerin sınırı kaçak olarak geçme girişimleri halen devam ediyor.

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