Dünya Polonya Cumhurbaşkanı Dudadan Türkiyenin lider ülke olarak yer aldığı MSPOya ziyaret
AVRUPA

Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan Türkiye’nin lider ülke olarak yer aldığı MSPO’ya ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’ndaki Türk firmaları ziyaret ederek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verdi.

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Haber Merkezi DHA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan Türkiye’nin lider ülke olarak yer aldığı MSPO’ya ziyaret
Polonya Cumhurbaşkanı'ndan MSPO’ya ziyaret.

Duda, Türkiye’nin lider ülke olarak yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti. Türk firmaların bulunduğu alana gelişinde Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki yetkililer tarafından karşılanan Duda, Roketsan, Aselsan ve Baykar’ın da aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi.

Akar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verilen ziyaret sırasında Duda, Polonya’nın da satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA’yı inceledi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya ziyareti sırasında Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Polonya’da
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