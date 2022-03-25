Dünya Polonya Cumhurbaşkanı Dudayı taşıyan uçak Varşovaya dönerek acil iniş yaptı
AVRUPA

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı

Katıldığı NATO zirvesinin ardından Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Polonya Cumhurbaşkanı Dudayı taşıyan uçak Varşovaya dönerek acil iniş yaptı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılmasının ardından bugün Polonya- Ukrayna sınırına ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın sınır ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi bekleniyordu.

DUDA'NIN UÇAĞI VARŞOVA'YA DÖNDÜ

Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

Duda'nın ofisinin başkanı Pawel Szrot, Reuters'e Polonya cumhurbaşkanının herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını söyledi.


BİDEN İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya-Ukrayna sınırında ABD tarafından oluşturulan askeri üssüne yapacağı ziyaret öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.
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