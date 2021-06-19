Dünya Polonya Dışişleri Bakanı Rau Bayraktar TB2 Polonya ve NATOnun kapasitesini artıracak
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Polonya Dışişleri Bakanı Rau: Bayraktar TB2 Polonya ve NATO'nun kapasitesini artıracak

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye ile savunma sanayisi alanında yapılan iş birliğine ilişkin, "Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, etkinliği savaşta kanıtlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir araç. Polonya ordusunun ve NATO'nun doğu kanadının kapasitesini artıracağına inanıyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
Polonya Dışişleri Bakanı Rau: Bayraktar TB2 Polonya ve NATOnun kapasitesini artıracak
Polonya Dışişleri Bakanı Rau.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye ile savunma sanayisi alanında yapılan iş birliğine ilişkin, "Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, etkinliği savaşta kanıtlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir araç. Polonya ordusunun ve NATO'nun doğu kanadının kapasitesini artıracağına inanıyorum." dedi.

Rau, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

Rau, etkinlik sırasında transatlantik ilişkiler konusundaki görüşlerini ve hükümetinin politikasını "Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem" başlıklı panelde paylaştığını belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretinin, G7 Toplantısı'nın, NATO Zirvesi'nin, ABD-AB Zirvesi'nin ve İsviçre'nin Cenevre kentindeki Biden-Putin Zirvesi'nin hemen ardından düzenlenen ADF'deki görüşmelerin son derece güncel ve dünya çapında ilgi çekici olacağını ifade etti.

"Türkiye bölgesel bağlamda Polonya'nın NATO'daki stratejik ortağıdır"

Rau, Polonya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin verdiği destek ile Türkiye'nin AB üyeliğine Polonya'nın verdiği desteğin, ikili siyasi ilişkileri geliştirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Polonya tüm kurumlarıyla Avrupa ve yakın çevresinde barışçıl kalkınmanın koşullarının oluşması için açık kapı politikasını izliyor. Türkiye bölgesel bağlamda Polonya'nın NATO'daki stratejik ortağıdır. Ülkelerimizin önemli bir askeri gücü var ve sınırlarımızda çeşitli güvenlik tehditleriyle karşı karşıyayız."

Ancak birlikte çalışarak Avrupa-Atlantik hattında güvenlik ve istikrar sağlanabileceğini vurgulayan Rau, "Bu şekilde NATO'nun doğu kanadını güçlendirmede ve uluslararası terörle mücadelede çok şey başarabiliriz. İkimiz de (Türkiye ve Polonya) Kuzey Atlantik İttifakının hem klasik hem de yeni sorunlar karşısında daha fazla stratejik adaptasyonundan yanayız. Ortak çabalarımız sayesinde bu öncelikler son NATO zirvesinin sonuçlarına da yansıdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Polonya'nın ittifakın doğusundaki NATO ortaklarıyla da yakın iş birliği içinde olduğuna vurgu yapan Rau, "Gürcistan ve Ukrayna ile NATO iş birliğini geliştirmenin, dayanıklılıklarını artırmanın ve onların Avrupa-Atlantik hedeflerini gerçekleştirmeye yaklaştırmanın yollarını tartışıyoruz. Diğer yandan da terörün her türlüsüyle tam mücadele, Polonya için de önemli olmaya devam ediyor. Polonya ve Türkiye, Afganistan ve Irak'taki NATO misyonlarına birliklerini yolladı. Ayrıca DEAŞ'la mücadele için kurulan koalisyonun da aktif bir üyesiyiz." dedi.

Rau, Türkiye ile Polonya arasındaki iş birliğinin küresel güvenliğe de katkıda bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Polonya son dönemde NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence misyonuna katıldı. Bir deniz karakol uçağı ve 80 civarında Polonya askeri, nisan ayından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin sınırlarında NATO gücünü artırmak için sağladığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Türkiye, Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'ta bulunan üste NATO'nun Baltık Hava Polisliği operasyonuna da destek vererek NATO'nun doğu kanadındaki varlığını genişletmeye karar verdi."

"Bayraktar TB2, etkinliği savaşta kanıtlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir araç"

Polonya'nın Türkiye'den aldığı 24 insansız hava aracı hakkında da değerlendirmede bulunan Rau, "Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, etkinliği savaşta kanıtlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir araç. Polonya ordusunun ve NATO'nun doğu kanadının kapasitesini artıracağına inanıyorum." dedi.

Rau, savunma alanındaki bu iş birliğinin siyasi iş birliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek "Umarım bu iş birliği AB-NATO ilişkilerinin güvenlik ve savunma alanında gelişmesine de katkı sağlar." temennisinde bulundu.

AB'nin küresel siyaset ve ekonomide önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyleyen Polonyalı Bakan Rau, siyasi olarak tüm üyelerin ihtiyaç ve çıkarlarının AB entegrasyon sürecinin merkezinde olması gerektiğini kaydetti.

Rau, güvenlik alanında ise transatlantik ilişkilerin AB'nin sac ayaklarından biri olması gerektiğine vurgu yaptı.

"Türkiye'nin AB'yle yakınlaşmasını umut ediyoruz"

AB'nin genişlemesine ilişkin de Rau, "Polonya, ancak Batı Balkan ülkelerinin ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin, Avrupa'da istikrar ve refah için iş birliğimizin tam gelişmesini sağlayacağına inanmaktadır. AB entegrasyon sürecinin savunma ve istikrara doğrudan bir etkisi var. Aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere demokratik reformlar ve ekonomik kalkınma için destek vermek çok önemli. Polonya, AB'nin gelişmesini stratejik bir konu olarak görüyor." dedi.

Rau, AB ve Türkiye'nin güvenilir bir partner olarak birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizerek "Özellikle güvenlik, terörle mücadele, ticaret ve göç alanında. Özellikle şu anki zorluklar ve katılım müzakerelerine baktığımızda, Türkiye'nin adaylık statüsü devam etmeli ve şartlar el verdikçe müzakereler devam etmeli. Biz Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve AB'yle yakınlaşmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de gerilimin azalmasının mutluluk verici bir gelişme olduğuna dikkati çeken Polonya Dışişleri Bakanı Rau, "Tüm sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini umuyoruz. Yaklaşan Avrupa Konseyi'nin, özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türkiye'deki göçmenlere destek ve halklar arası teması artırmak başta olmak üzere AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirme ve ileriye yönelik adımlar atma özelliği taşıyacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Rau, alınacak kararların sadece AB üyelerinin değil, Türkiye'nin sorunları çözme noktasında atacağı adımlara bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

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