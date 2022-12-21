Dünya Polonya ile gizlilik dereceli bilgiler karşılıklı korunacak
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Polonya ile gizlilik dereceli bilgiler karşılıklı korunacak

Polonya ile gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Polonya ile gizlilik dereceli bilgiler karşılıklı korunacak
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Türkiye ile Polonya arasında 24 Mayıs 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Polonya Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma" Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak iş birliği faaliyetleri kapsamında savunma sanayisiyle ilgili gizlilik dereceli bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre taraflar, gizlilik dereceli bilgileri karşılıklı iş birliği içinde üretecek ve sadece transfer amaçlı kullanacak. Ayrıca kaynak tarafın izni olmadan bilgi, üçüncü bir tarafla paylaşılamayacak.

Bu anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili güvenlik makamları, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı ile Polonya İç Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak belirlendi.

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