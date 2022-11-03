Polonya Rus Büyükelçiliğinin kullandığı tesisin sözleşmesini feshederek geri aldı

Güney Azerbaycan'da İran protestoları büyüyor: Özgürlük ve adalet sloganları atıldı

İran'ın son dönemde Azerbaycan'a yönelik attığı adımlar ve Ermenistan'dan yana açıklamaları sebebiyle iki ülke arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Azerbaycan Özel Kuvvetleri geçtiğimiz gün İran sınırında tatbikat başlatırken Tebriz'de düzenlenen protesto gösterilerinin de şiddeti artıyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerde 'özgürlük, adalet ve milli hükümet' sloganları atıldı.