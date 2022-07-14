Dünya Polonyada Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
AVRUPA

Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu

Polonya’daki Soldau Nazi toplama kampı yakınlarında yaklaşık 8 bin kişinin küllerinin yer aldığı toplu mezar bulunduğu belirtildi. Bulunan iki çukurda Nazi kurbanlarına ait olduğu düşünülen kalıntılar bulundu. Arkeologlar bölgede daha fazla toplu mezar veya kalıntı olduğunu söyleyerek kazı çalışma alanını genişlettiğini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
IHA
Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
IHA
Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
IHA
Polonya’da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu

Polonya Ulusal Anma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki eski Soldau Nazi toplama kampı yakınlarında toplu mezar ortaya çıkarıldığı açıklandı. Nazi işgali sırasında işlenen savaş suçlarını araştıran enstitüde görevli Tomasz Jankowski konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mezarda yaklaşık 17.5 ton ağırlığında en az 8 bin Nazi kurbanına ait küllerin bulunduğunu söyledi.

İki çukurda onlarca kalıntı bulundu

Jankowski, kurbanların 1939’da katledildiğini ve cesetlerin çoğunun Polonyalı seçkinlere ait olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti. Arkeologların ayrıca toplu mezarda yüzlerce giysi, düğme ve çeşitli eşya kalıntıları bulduğunu belirten Jankowski, çalışma yapılan alanda iki çukur bulunduğunu ve başka mezarlar bulunması için kazı işleminin devam edeceğini ifade etti.
Cesetlerin soykırımın izlerini silmek için bir Nazi operasyonu ile mezarlardan çıkarılıp yakılarak tekrar gömüldüğü tahmin ediliyor.

Detaylı rapor hazırlanıyor

Öte yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, Nazi savaş suçlarının değil, mali kayıpların hesaplamalarının da bulunduğu detaylı bir raporun hazırlandığını söylemişti. Morawiecki, ayrıca Almanya’nın Polonya halkına büyük zarar verdiğini ve hiçbir zaman tazminat ödemediğini ifade etmişti.

Toplama kampı 30 bine yakın kişiye mezar oldu

Almanya tarafından yapılan açıklamada ise tazminat davasının 1950’lerde yasal olarak kapatıldığı belirtilmişti.
Dzialdowo olarak da bilinen Soldau toplama kampı, geçiş yeri, gözaltı ve soykırım için 1939’da inşa edilmiş ve Nazi işgali boyunca kullanılmıştır. Kampta, 30 bine yakın insanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 milyonu Yahudi olmak üzere 6 milyon Polonyalı öldürülmüştü.

Polonya’daki Auschwitz ölüm kampının önünde 'Nazi selamı' veren turiste ceza
DÜNYA
Polonya’daki Auschwitz ölüm kampının önünde 'Nazi selamı' veren turiste ceza

Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü
FOTOĞRAF 10
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko’nun Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Covid-19 nedeniyle aylardır evinden çıkmadığı öğrenilen Romanchenko’nun 18 Mart’ta Rus saldırısı sonrası dairesinde çıkan yangında hayatını kaybettiği aktarıldı.
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20 Ocak 1926’da Ukrayna’nın Sumi kentinde doğan Romanchenko’nun 1942 yılında Naziler tarafından Almanya’nın Dortmund kentine sürüldüğü ve burada zorunlu olarak ağır işlerde çalıştırıldığı ifade edildi.
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Romanchenko’nun kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı ve 1943’te Buchenwald, Peenemünde, Bergen-Belsen ve Mittelbau-Dora toplama kamplarında esir tutulduğu aktarıldı.
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Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından esaretten kurtulan Romanchenko’nun hayatının geri kalanını Ukrayna’da geçirdiği ve toplama kamplarından kurtulanlar için kurulan dernek ve vakıflarda görev yaptığı belirtildi. Romanchenko’nun ölümü torunu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.<br><br>
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Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anıtlar Vakfı Direktörü Jens-Christian Wagner ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakınlarından öğrendiğimiz kadarıyla Buchenwald, Peenemünde, Dora ve Bergen-Belsen Nazi kamplarından sağ kurtulan arkadaşımız Boris Romanchenko, geçtiğimiz cuma günü Harkov'daki evinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetmiştir
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Derin üzüntü içindeyiz.
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Torununa göre mermi isabet eden çok katlı bir binada yaşıyormuş.
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Boris Romanchenko, Buchenwald-Dora Uluslararası Komitesi'nin başkan yardımcısıydı” dedi.
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Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
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