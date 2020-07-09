Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Polonyada tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşına ait mektup bulundu Bu kağıt parçasını kim bulursa
AVRUPA

Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu: Bu kağıt parçasını kim bulursa...

Polonya’daki eski bir tren istasyonunda bir şişenin içerisinde köle işçileri tarafından yazılmış eski bir mektup bulundu. Mektupta, "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi" ifadeleri yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
İşçiler tarafından bulunan mektup.
İşçiler tarafından bulunan mektup.

Polonya’nın Nowe Skalmierzyce kasabasındaki eski bir tren istasyonunun yenileme çalışmaları sırasında Nazi döneminde Jan Karalewski (39) ve Wladyslaw Sobanski (41) adlı işçiler tarafından şişenin içine gizlenmiş bir mektup bulundu.

  • 1941 tarihli mektupta, “Bu mektubu buraya hatırlatma notu olarak bırakıyoruz” ifadeleri yer alırken şunlar da belirtildi :
  • “Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi."

ŞİŞENİN İÇİNDE BULUNDU

Cermenler, Cermen Şövalyelerine bir referanstı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerine atıfta bulunmak için argo olarak kullanılıyordu.

  • Polonya’nın Nowe Skalmierzyce Belediye Başkanı Jerzy Lukasz Walczak, mektubun bir fotoğrafını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:
  • “Şişedeki harfler sadece denizlerde yüzmez. Ve sadece filmlerde ya da kitap sayfalarında görünmezler. Hayat bazen inanılmaz hikayeler de yazıyor.”

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: LGBT hareketinin fikirleri Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli
DÜNYA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: LGBT hareketinin fikirleri Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli

Şaşkına çeviren olay: Polonya Çekya'yı 'yanlışlıkla' işgal etti!
KORONAVİRÜS
Şaşkına çeviren olay: Polonya Çekya'yı 'yanlışlıkla' işgal etti!

LGBT savunuculuğunu komünizmden tehlikeli bulan Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor
DÜNYA
LGBT savunuculuğunu komünizmden tehlikeli bulan Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor
Abone Ol Google News
Vatiyyadaki saldırının izleri

Vatiyya'daki saldırının izleri

Saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının kimliği ortaya çıkabilir.
Yüzde 230 arttı

Yüzde 230 arttı

İşte Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülkeler.
Sakaryada bir patlama daha

Sakarya'da bir patlama daha

Vali Kaldırım: 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.

​Rakamlara rağmen ilandakilerin yüzde 71'i satıldı.

Sultan İbrahim, gerçekten de deli bir padişah mıydı?

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.

​Bakan Selçuk cevapladı: Şartlar elverişli olursa evet ancak olmazsa...
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti

​Çin'den geldi, attığı gollerle Süper Lig'i salladı.

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.
SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır. Bir süre daha açmama yönünde tavsiye verilirse uzaktan eğitime hazırız. Seyreltilmiş bir model denemeye de hazırız" diye konuştu.
Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Gündem

Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, 9 ay önce kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı. Evladına kavuşan ailelerin sayısı 14'e yükseldi.
Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
Gündem

Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.