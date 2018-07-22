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Pompeo ile Lavrov telefonda Suriye'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrovla telefonda görüştü. İkili görüşmede, Suriye'nin güneyindeki olaylar ve terörle mücadele konusunu ele aldı.

Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesinde başta Suriye'nin güneyindeki olaylar ve terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki koordinasyon olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını açıkladı.

Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Pompeo ve Lavrov'un , ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki görüşmelerinin devamı niteliğinde bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Sözcü Nauert, "Görüşmede ele alınan konular arasında Rusya'nın Suriye'nin güneybatısındaki vaatlerini ihlal ettiği konusu da vardı. İkili, aynı zamanda terörle mücadele sürecinde koordinasyon fikirlerinin uygulanması ve iki ülkede bulunan özel ve hükümetlerce kontrol edilmeyen kuruluşlar arasında iş diyaloğu kurma konusundaki ortak hedefleri ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Nauert, ABD'nin Rusya'daki diplomatik varlığına eşit ve adil şekilde izin verilmesi konusunun da konuşulduğunu bildirdi.

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