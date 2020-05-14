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Dünya Pompeo İsrail hükümetinin ilhakı uygulama konusunda karar verme hakkı ve sorumluluğu var
ORTADOĞU

Pompeo: İsrail hükümetinin ilhakı uygulama konusunda karar verme hakkı ve sorumluluğu var

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Başbakan Netanyahu liderliğinde kurulacak yeni koalisyon hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak etme konusunda karar verme hakkı ve sorumluluğu" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.
İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, dün İsrail'e yaptığı ziyaretin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Netanyahu ve yeni koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile yaptığı görüşmelerde birçok konuyu ele aldıklarını belirten Pompeo, Çin'in İsrail'deki etkinliğinden duydukları endişeyi dile getirdiğini aktardı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhak edilmesi" planına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pompeo, "Bu konuda da (ilhak) konuştuk. Şunu yeniden hatırlatayım ki bu konu (ilhak) İsrail'e ait bir karar. (Netanyahu-Gantz hükümeti) Bunu nasıl yapacaklarına karar verme hakları ve sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecini başlatmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

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