Dünya Pompeonun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça
ASYA

'Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran liderlerine yönelik 'mafya' benzetmesine sert tepki gösterdi. Kasımi, Pompeo'nun açıklamalarını 'ikiyüzlü ve ahmakça' olarak niteledi.

Haber Merkezi AA
'Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça'
'Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtti. Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Pompeo'nun ikiyüzlü ve ahmakça sözlerinin propaganda amacı taşıdığı belli. İran halkı birlik ve beraberlikleri sayesinde sizin perde arkasındaki tüm komplolarınızı boşa çıkaracaktır.

Pompeo'nun açıklamalarını "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendiren Kasımi, "Uluslararası anlaşmalara aykırı bu sözler ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik attığı bir adımdır." ifadesine yer verdi.

Pompeo İran'ı 'mafyaya' benzetmişti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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