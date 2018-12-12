Poroşenko: Kerç Boğazı'nda olanlar kriz değil savaş

Rusya ile Kerç Boğazı'nda yaşanılan gerilime ilişkin Fox News'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus sınır güvenlik güçlerinin eylemlerini saldırganlık olarak belirtti. Poroşenko, "Sayın Putin, bu saldırganlık. Sayın Putin, bu savaş. Bu şaka değil, olay değil, kriz değil" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:13 Karadeniz'de sıcak dakikalar Rus savaş gemileri ile Ukrayna donanması arasında öğlen saatlerinde başlayan gerginlik böyle görüntülendi.



Neler olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna donanmasına ateş açmıştı. Ukrayna ordusu 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rus ordusu Ukrayna'ya ait savaş botlarına el koymuş ve bazı askerleri esir almıştı. Kiev bu olayı saldırganlık olarak değerlendirerek Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmişti.

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