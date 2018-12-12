Dünya Poroşenko Kerç Boğazında olanlar kriz değil savaş
ASYA

Poroşenko: Kerç Boğazı'nda olanlar kriz değil savaş

Poroşenko: Kerç Boğazı'nda olanlar kriz değil savaş

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kerç Boğazı'ndaki gerginlikle ilgili, "Bu şaka, olay ya da kriz değil, bu savaş” şeklinde konuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

Rusya ile Kerç Boğazı'nda yaşanılan gerilime ilişkin Fox News'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus sınır güvenlik güçlerinin eylemlerini saldırganlık olarak belirtti. Poroşenko, "Sayın Putin, bu saldırganlık. Sayın Putin, bu savaş. Bu şaka değil, olay değil, kriz değil" ifadelerini kullandı.

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Rus savaş gemileri ile Ukrayna donanması arasında öğlen saatlerinde başlayan gerginlik böyle görüntülendi.
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Neler olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna donanmasına ateş açmıştı. Ukrayna ordusu 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rus ordusu Ukrayna'ya ait savaş botlarına el koymuş ve bazı askerleri esir almıştı. Kiev bu olayı saldırganlık olarak değerlendirerek Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmişti.

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