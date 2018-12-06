Dünya Poroşenkodan çağrı Rusyayı cezalandırın
ASYA

Poroşenko'dan çağrı: Rusya'yı cezalandırın

Poroşenko'dan çağrı: Rusya'yı cezalandırın

Rusya'yz karşı sert ifadeler kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Rusya'nın amacı belli, mülkün ve toprağın zorla gasbedildiği bir döneme dönmek istiyor. Son saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulaması bakımından uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Poroşenko, New York Times için kaleme aldığı makalede, 2014'te 70 yıl aradan sonra ilk kez bir ülkenin askeri saldırganlıkla Avrupa haritasını yeniden çizme arayışına girdiğini belirterek, Rusya'nın Kırım yarımadasının ilhakının dünya çapında kınandığını ve ekonomik yaptırımlarla sonuçlandığını hatırlattı.

  • Moskova yönetiminin zaman içinde yeni bir saldırı tasarlamak için kendi haline bırakıldığını ve Rusya ile Kırım yarımadası arasında yaklaşık 20 kilometrelik bir köprü inşa ettiğini ifade eden Poroşenko, Ukrayna halkının Rusya'nın ülkeyi gitgide artan biçimde ilhakını oturup izlemeyeceğini, 4 yıl önce Rus ordusunun maceralarına tek başlarına karşı duracak güçleri bulunmadığını ama bugün kararlı ve Rusya'ya kafa tutmaya hazır olduklarını vurguladı.

Petro Poroşenko, geçen ay sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sınır bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesinin de Rusya'nın saldırılarını arttırmayı göze alması halinde güçlerini koruma ve seferber etme amacı taşıdığını ancak bununla birlikte son saldırıları noktasında Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulaması bakımından uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları bulunduğunu aktardı.

Karadeniz'de sıcak dakikalar
OYNAT 01:13
Karadeniz'de sıcak dakikalar
Rus savaş gemileri ile Ukrayna donanması arasında öğlen saatlerinde başlayan gerginlik böyle görüntülendi.
YORUM YAP

"Ukraynalıların geçim kaynaklarına zarar verdi"

Rusya'nın 2014'ten bu yana Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde düzenli biçimde uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini, ülkesinin enerji ikmallerini ve deniz ürünlerini çaldığını, Ukraynalıların geçim kaynaklarına zarar verdiğini, deniz trafiğini ve limanlarına ticareti engellediğini ifade eden Poroşenko, 25 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasıyla Moskova yönetiminin bu durumu zirveye taşıdığını kaydetti.

Poroşenko, Ukrayna gemilerinden Rus donanmasına ateş açılmadığına işaret ederek, "Moskova, 2014'te Kırım'da yaptığı gibi 'küçük yeşil adamların' veya aynı yıl Ukrayna'nın doğusunda düşmanlıklar ortaya çıktığında iddia ettiği gibi 'izindeki' askerlerinin arkasına saklanmadı. Moskova bu defa dünyayı kandırmaya bile çalışmıyor." ifadesini kullandı.

REKLAM
  • "Türkiye'yi de tehdit edebilir"
  • Ukrayna askerlerinin ve gemilerinin hala Rusya'nın elinde olduğunu belirten Poroşenko, Rusya'nın Karadeniz'de başka ülkelerin gemilerine de kafa tuttuğunu, bunun NATO üyesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi de tehdit edebileceğini bildirdi.

Rusya'nın İngiltere'ye kimyasal silahlar yolladığını, Batı'da siber ve korsan saldırılar düzenlediğini, Suriye'de sivilleri bombaladığını, Ukrayna'nın doğusunda 10 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bir savaşı kışkırttığını, dünya çapında korku ve kafa karışıklığı yaratmak için dezenformasyon yaptığını dile getiren Poroşenko, "Artık harekete geçmenin zamanı değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmesini iptal ederek gerçek bir liderlik gösterdiğine işaret ederek, Ukrayna'nın Beyaz Saray ve ABD Kongresinden somut destek görmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Rusya: Ukrayna gemilerine 'Dur' dedik durmadı
DÜNYA
Rusya: Ukrayna gemilerine 'Dur' dedik durmadı

Karadeniz’de savaş rüzgarı
DÜNYA
Karadeniz’de savaş rüzgarı

/**/
Kiralık katil tehdit etti

Kiralık katil tehdit etti
Karadeniz Kandil'ebenzemez!

Karadeniz Kandil'ebenzemez!
Yemen'e sessiz kalma

Yemen'e sessiz kalma
AP’de PKK şovu!

AP’de PKK şovu!
ABD buradan izleyecek

ABD buradan izleyecek
Başörtüsü hazımsızlığı

Başörtüsü hazımsızlığı
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.

19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.

Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.

Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.