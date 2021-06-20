Portekizli eski Bakan Macaes: İslam bizim parçamız

Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Portekiz'in eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Bruno Macaes, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İslam Avrupa tarihinin bir parçası

Macaes, İslam'ın Avrupa tarihinin dışında bir şey olmadığını, hatta Avrupa ile yakın ilişki içinde olmasının ötesinde Balkanlar ve İspanya gibi çoğu yerdeki büyük Müslüman nüfusuyla Avrupa tarih ve kültürünün bir parçası olarak görülebileceğini kaydetti.

"Çeşitliliği ve canlılığı sağlayabilir"

İslam'ın Avrupa'ya yabancı olmadığına işaret eden Macaes, "Yani, İslam yabancı bir din değil. İslam bizim bir parçamız ve Avrupa'da çeşitliliği ve canlılığı sağlayabilir. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Macron'a tepki: Politikacıların işi değil

Macaes, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la alakalı tartışmalı açıklamalarına dair ise "Dinlerin krizde olup olmadığına karar vermek politikacıların işi değil, bu her dinin kaderine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

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Macron, geçen yıl, Fransa'daki Müslümanları "ayrılıkçı" olarak nitelendirirken İslam'ın da "kriz" içerisinde olduğunu iddia etmişti.

"İslamofobi'nin yükselişi kaygı verici"

Avrupa'da İslamofobi'nin yükselişini "büyük problem" olarak değerlendiren Macaes, bunun sadece Fransa'da değil bazı Avrupa ülkelerinde de yaşandığını ve durumun "çok kaygı verici" olduğunu aktardı.

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