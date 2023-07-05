Prigojin zafer sözü verdi cadı avı başladı: 'Rus askeri kanadından iki önemli isim gidecek' iddiası

Prigojin'in İnternet Araştırma Ajansı (Internet Research Agency) kapatılırken, Wagner'i destekleyen medya kuruluşlarına da erişim yasağı getirildi.
Yevgeny Prigojin ve Wagner Grubu paralı asker grubunun 36 saatlik ayaklanması sonrası Kremlin Wagner'in ülkedeki izlerini silmeye çalışıyor.
Prigojin'in İnternet Araştırma Ajansı (Internet Research Agency) kapatılırken, Wagner'i destekleyen medya kuruluşlarına da erişim yasağı getirildi.
Prigojin'den zafer sözü
Ancak alınan bu önlemler Prigojin'in sesini duyurmasına engel olamadı, Wagner lideri geçtiğimiz gün yayınladığı ses kaydı ile yürüyüşünü destekleyenlere teşekkür etti ve takipçilerine yeni zafer sözü verdi.
İki önemli isim gidecek
Siyasi analist Sergei Markov, askeri kanadın iki önemli ismi Rusya Genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı ve Sergey Şoygu'nun yerlerini başka isimlerin alacağını ancak bunun yakın gelecekte olmayacağını öne sürüyor.
Markov'a göre, Prigojin ayaklanması sırasında hedef aldığı iki ismin görevden alınması, Wagner için bir zafer gibi görüneceği için Kremlin bu konuda beklemeye karar verdi.
Suikast planlanıyor iddiası
Batı medyası başarısız isyan sonrası Rusya'da cadı avının başladığını öne sürerken, Ukrayna istihbaratından ismi açıklanmayan bir isim Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin şu anda sürgünde olan Wagner liderine suikast düzenlemeyi planladığını öne sürüyor.