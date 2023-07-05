Prigojin zafer sözü verdi cadı avı başladı: 'Rus askeri kanadından iki önemli isim gidecek' iddiası

Trump taraftarları 2021’in Ocak ayında Washington’da Kongre binasını bastığında ABD’de tarihî anlara tanık olunduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktu. Fakat o zaman da bu önemli hadise devrimci bir girişim olarak yorumlanmamıştı. Olayın üzerinden iki buçuk yıl gibi uzun sayılabilecek bir zaman geçmesine rağmen Kongre binasını karıştıran hadiseyi devrim ile ilişkilendiren herhangi bir kimse de çıkmadı. Elbette bu önemli hadisenin ABD siyaseti ve sosyal olaylar bakımından kalıcı bir etkiye sahip