Dünya Prof Dr Aziz Sancar Azerbaycanda Aliyev ile görüştü Büyük bir insanlık örneği gösterdi
ASYA

Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Sancar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ savaşında, Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bir bebeğe Sancar yardım etti. Bu büyük insanlık örneğidir." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycanda Aliyev ile görüştü: Büyük bir insanlık örneği gösterdi
Aziz Sancar - İlham Aliyev

Azerbaycan'ı ziyaret eden Sancar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"BU BÜYÜK BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ"

Savaşta Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

Aliyev: Ermenistan'ı karşılıklı toprak bütünlüğümüzü tanımaya davet ettim
DÜNYA
Aliyev: Ermenistan'ı karşılıklı toprak bütünlüğümüzü tanımaya davet ettim

"ZİYARETİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti.

Sancar da Karabağ savaşında elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu söyledi.

Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın geri dönün
GÜNDEM
Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın geri dönün
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.