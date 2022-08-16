Dünya Putin ABD darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor
AVRUPA

Putin: ABD darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, “Provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyorlar” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Putin: ABD darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor
Putin: ABD darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor

Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’yi sert bir dille eleştirdi. Konuşmasında ABD’nin tehdit, şantaj ve baskılarla bağımsız devletleri kendilerine boyun eğmeye zorladığını söyleyen Putin, “Amerika Birleşik Devletleri ve vasalları, egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ediyor. Provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyorlar. Tehditler, şantaj ve baskılarla, bağımsız devletleri kendi isteklerine boyun eğmeye, kendilerine yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalışıyorlar” dedi.

'BATI, KENDİSİNE YENİ DÜŞMANLAR EDİNİYOR'

Putin, Batı’nın bu anlayışla kendisine yeni düşmanlar edindiğini ve Avrupa güvenliğini yok ettiğini belirterek, “NATO bloğu doğuya doğru ilerliyor, füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması ve taarruz kuvvetlerinin saldırı yeteneklerinin artırılması da dahil olmak üzere askeri altyapısını geliştiriyor. Bunun Avrupa'da güvenliği güçlendirme ihtiyacı olduğu ikiyüzlü bir şekilde ilan ediliyor, ancak gerçekte tam tersi oluyor” ifadelerini kullandı.
“Batı, hegemonyasını sürdürmek için çatışmaya ihtiyaç duyuyor” diyen Putin, “Bu yüzden Ukrayna halkının kaderini hızlandırdılar. Rusya karşıtı projeyi uyguladılar, neo-Nazi ideolojisinin yayılmasına, Donbas halkının katliamına göz yumdular” diye konuştu.

PUTİN’DEN TAYVAN DEĞERLENDİRMESİ

ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı körüklediğini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, benzer bir denemeyi Asya-Pasifik bölgesinde de yaptığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama yapan Putin, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ABD bir kez daha kasten yangını körüklemeye ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu karıştırmaya çalıştı. Amerika'nın Tayvan macerası, sadece sorumsuz bireysel bir politikacının yolculuğu değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırma ve kaotik hale getirme amaçlı bilinçli ve amaçlı bir ABD stratejisinin parçasıdır. Diğerlerinin egemenliğine saygısızlığın yüzsüz bir göstergesidir. Bunu dikkatlice planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz” dedi.

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