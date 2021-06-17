Dünya Putin Bidenın katil yorumuna böyle cevap verdi Guantanamodaki katiller kim?
AMERİKA

Putin Biden'ın katil yorumuna böyle cevap verdi: Guantanamo'daki katiller kim?

Putin Cenevre'de Biden ile görüşmesi sonrası, ABD Başkanının kendisi hakkında "katil" suçlamasına cevap verdi. Putin "Bakın, Guantanamo hala daha faal ve uluslararası hukuka, ABD yasalarına, hiçbir şeye uygun değil. CIA'in Avrupa ülkeleri de dahil çeşitli ülkelerde işkence uygulanan hapishaneleri var. Bu nedir? Bu insan hakları mı?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Putin Bidenın katil yorumuna böyle cevap verdi: Guantanamodaki katiller kim?
Putin.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Biden daha sonra yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik "katil" ifadesini de değerlendirdi.

CIA İŞKENCELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Putin "Biden, hakkımda kullandığı 'katil' ifadesini izah etti, açıklaması beni tatmin etti. Biden, insan hakları konusunu gündeme getirdi. Bakın, Guantanamo hala daha faal ve uluslararası hukuka, ABD yasalarına, hiçbir şeye uygun değil. CIA'in Avrupa ülkeleri de dahil çeşitli ülkelerde işkence uygulanan hapishaneleri var. Bu nedir? Bu insan hakları mı? Bu salondaki kimsenin insan haklarının bu şekilde korunduğunu kabul edeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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