Dünya Putin düşürülen Rus uçağı için yine İsraili işaret etti
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Putin düşürülen Rus uçağı için yine İsrail'i işaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ile telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus uçağının Suriye'de düşürülmesine ilişkin, "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesinin ana sebebinin "İsrail'in hava kuvvetlerinin eylemleri" olduğunu söylediği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Netanyahu'nun düşürülen Rus İl-20 uçağında hayatını kaybeden askerler için tekrar başsağlığı dilediği görüşmede olayın tartışıldığı bildirildi.

Putin: Trajedinin ana sebebi İsrail

Açıklamada, Putin'in "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor" dediği kaydedildi.

Putin'in ayrıca, uluslararası terörle mücadele eden Rus askerlerinin yaşamlarına yönelik potansiyel tehditleri önlemek amacıyla Rusya'nın Suriye hava savunmasının muharebe yeteneklerini geliştirme kararı aldığını vurguladığı aktarıldı.

İsrail, Rus uçağını kalkan olarak kullandı

Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

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