Putin düşürülen Rus uçağı için yine İsrail'i işaret etti İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ile telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus uçağının Suriye'de düşürülmesine ilişkin, "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 24 Eylül 2018, 19:37 Son Güncelleme: 24 Eylül 2018, 20:26 AA