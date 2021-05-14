Putin: Filistin-İsrail gerilimi Rusya'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Mesai arkadaşlarımdan şu anda Ortadoğu'da durumun nasıl geliştiği hakkında konuşmasını talep ediyorum. Yani, Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilim hakkında. Bu, bizim sınırlarımızın yakınında meydana geliyor ve güvenlik çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e teklif: Asker gönderelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırılarını görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin’e önemli bir de teklif sunmuştu. BM Güvenlik Konseyi’nin meseleye müdahil olmasını ve İsrail’e saldırıları durdurması için net mesajlar verilmesini isteyen Erdoğan, “Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerekir” demişti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e teklif: Asker gönderelim

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