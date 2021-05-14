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Dünya Putin Filistin-İsrail gerilimi Rusyanın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor
ASYA

Putin: Filistin-İsrail gerilimi Rusya'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin ile İsrail arasında tırmanan gerilimin Rusya'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

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Putin: Filistin-İsrail gerilimi Rusyanın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Mesai arkadaşlarımdan şu anda Ortadoğu'da durumun nasıl geliştiği hakkında konuşmasını talep ediyorum. Yani, Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilim hakkında. Bu, bizim sınırlarımızın yakınında meydana geliyor ve güvenlik çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e teklif: Asker gönderelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırılarını görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin’e önemli bir de teklif sunmuştu. BM Güvenlik Konseyi’nin meseleye müdahil olmasını ve İsrail’e saldırıları durdurması için net mesajlar verilmesini isteyen Erdoğan, “Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerekir” demişti.

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