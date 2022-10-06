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Putin ile müzakere yolunu kapatan Zelenskiy'e Rusya'dan yanıt: Çıkmaz yol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin imkansızlığına dair imzaladığı kararnameyi "çıkmaz yol" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
Putin ile müzakere yolunu kapatan Zelenskiye Rusyadan yanıt: Çıkmaz yol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Zelenskiy'nin, Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair kararname imzaladığının altını çizen Zaharova, "Bu, Zelenskiy'nin çıkmaz yolu. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Pozisyonumuzu açıkça dile getirdik. Ancak Kiev ve Batı, ilgisiz olduğunu göstererek bundan vazgeçti. Anlaşılan, onlar sahada zafer kazanmak istedi ve hedeflerimizden vazgeçeceğimizi umdu." dedi.

Söz konusu kararnamenin Batı'nın emriyle imzalandığına işaret eden Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiğini, silah sevkiyatına rağmen güvenlikle ilgili tehditlere karşı koyacaklarını söyledi.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, bu kararın, ABD ile müttefiklerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Zaharova, "Herkes, bu durumda NATO'nun 5. maddesini kullanılması gerekebileceğini anlıyor. Bu da NATO'yu mesele tarafı yapabilir. Bu, çok ciddi ve tehlikelidir." ifadesini kullandı.

"Japonya'nın eylemleri, Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor"

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Japonya Denizi'ndeki tatbikatını değerlendiren Zaharova, söz konusu tatbikatın Rus sınırlarına yakın bölgelerde düzenlendiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Japonya'nın bu tür eylemlerini, Asya Pasifik bölgesinde ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit olarak kabul ediyoruz." dedi.

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