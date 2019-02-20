Putin Trump'ı açık açık tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen seneki seçimlerde yeniden zafer kazanıp 2024'e kadar görevde kalacağının kesinleştirmesinin ardından ilk kez parlamento ve ulusa seslendi.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD arasında nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya almış olması da Rusya liderinin konuşmasında yer alması beklenen konulardan biri.

Putin, yıllık parlamento ve ulusa sesleniş konuşmasını yapıyor.

'ABD, INF'yi bariz biçimde ihlal etti'

"ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) bariz bir biçimde ihlal etti" diyen Putin, "ABD'nin Avrupa'ya füze sistemleri konuşlandırması halinde biz de buna karşı aynı şekilde önlemler alacağız. Yeni silahlar geliştirmeye devam ediyoruz" mesajını verdi.

Rusya lideri şunları söyledi: "ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi, bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri. ABD'nin aksine, Rusya hep bu anlaşmayı ihlal eden silahlar geliştirmediğini vurguladı. ABD anlaşmadan geri çekilmesi hakkında dürüst davranmadı. 'Anlaşmadan çekileceğiz çünkü çekilmek istiyoruz' deseler daha dürüst davranmış olacaklardı. Amerikalılar INF anlaşmasının şartlarını çeşitli şekillerde ihlal ediyordu. Doğu Avrupa'ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen araçlar konuşlandırmaları ve silah denemelerinde hedef olarak orta menzilli füzeler kullanmaları bunun örneklerinden bazıları."

Putin: Sallanmaya vakit yok

Rusya lideri Putin, ulusal hedeflere ulaşılmasına ilişkin olarak, "Sallanmaya ve yavaştan almaya ayıracak vakit yok. Kim sorumluluktan kaçmak istiyor ve yavaş çalışmayı tercih ediyorsa hemen istifa etmeli. Zira insanlar laflara değil, somut olarak yapılan işlere bakar" dedi.

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