Dünya Putin kararnameyi imzaladı Seferberlikten kaçana 10 yıl hapis
ASYA

Putin kararnameyi imzaladı: Seferberlikten kaçana 10 yıl hapis

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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Haber Merkezi İHA
Putin kararnameyi imzaladı: Seferberlikten kaçana 10 yıl hapis
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Geçtiğimiz hafta içi Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye’de dahil başka ülkelere gitmeye başladı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı.

Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.

  • Kremlin Bilgi Servisi’nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alındı. Bu suçu ilk kez işleyenler 1 ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev almak isteyen yabancı vatandaşların da vatandaşlık almasını kolaylaştıran kararı onayladı. Yine Kremlin Bilgi Servisi’nde yayınlanan kararnameye göre Rus ordusunda görev alan yabancılar ülkede oturum izni almadan doğrudan Rus vatandaşı olabilecek.

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