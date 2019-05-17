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Dünya Putin kilise inşası için halk oylaması istedi
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ASYA

Putin kilise inşası için halk oylaması istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin dördüncü büyük şehri Yekaterinburg'da kent merkezindeki bir parkta yapılması planlanan ve günlerdir protesto gösterilerine neden olan kilise inşaatı için halk oylaması yapılmasını istedi.

Haber Merkezi Diğer
Dört gün önce başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şimdiye kadar en az 96 kişi gözaltına alındı.
Dört gün önce başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şimdiye kadar en az 96 kişi gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin dördüncü büyük şehri Yekaterinburg'da kent merkezindeki bir parkta yapılması planlanan ve günlerdir protesto gösterilerine neden olan kilise inşaatı için halk oylaması yapılmasını istedi.

Putin'in müdahalesi sonrasında, proje askıya alındı.

Yekaterinburg'un 300. kuruluş yıldönümü olan 2023'te açılması planlanan kilisenin inşasına karşı çıkanlar, kentte az sayıdaki yeşil alanın yok edileceğini savunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ortodoks Kilisesi ise din karşıtı Sovyet yasalarıyla çoğu yıkılan kiliselerin yerine yenilerinin inşa edilmesi gerektiğini söylüyor.

Parkta 1930'da yıkılan bir katedralin benzerinin inşa edilmesi planlanıyor.

  • Dört gün önce başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şimdiye kadar en az 96 kişi gözaltına alındı.

Putin: Halkı bölmemeli birleştirmeli

Putin, Soçi ziyareti sırasında Rus Ortodoks Kilisesi'nin "halkı bölmesi değil birleştirmesi gerektiğini" söyledi.

Rus lider, açıklamasında protestocuların "dinsiz" olup olmadığını sordu ve "İnsanlar genellikle kilise yapılmasını ister. Ama burada buna karşı protesto gösterisi yapılıyor" dedi.

  • Herkesin görüşünü açıklama özgürlüğü olduğunu söyleyen Putin, "Protestocular gerçekten buranın yerlisiyse, karışıklık yaratmak için Moskova'dan gelmedilerse o zaman söylediklerine kulak verilmesi lazım" diye konuştu.

Putin şöyle devam etti:

"Yerel yetkililer, tüm taraflarla bir araya gelip ideal çözümü bulmalı. Çözümü gerçekten orada yaşayanlar bulmalı. Bunu yapmanın kolay bir yolu var: Oylama yapmak. Azınlıkta kalanlar çoğunluğun istediğini kabul etmeli. Demokrasi budur. Ama azınlığın çıkarları da gözetilmeli. Kiliseyi kim yaptırıyorsa, yanına ağaçlar da dikilmeli. Anneler ve bebek arabası olanlar da düşünülmeli"

Yekaterinburg Belediye Başkanı Aleksander Visokinskiy, Tass haber ajansına kamuoyu yoklaması için hazırlıklara başladıklarını ve bunu 20 gün içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yekaterina Kuzemka da belediyenin yanı sıra bölgesel yönetimin de bir kamuoyu araştırması yapacağını belirterek "Ama protestocular ikisini de meşru saymayacaklar" dedi ve bunu bağımsız bir araştırmanın izleyebileceğini belirtti.

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15 Mayıs'ta yaklaşık iki bin kişi, katedral inşa etme planlarını protesto etmişti.

"Meydanımızı istiyoruz" sloganları atan ve tel örgüleri yıkarak inşaat alanına giren eylemcilere kilisenin inşaatına mali destek sağlayan Rus Bakır şirketi RCC'nin korumaları ve şirketin Dövüş Sanatları Akademisi'yle bağlantılı oldukları belirtilen dövüş sporcuları müdahale etmişti.

Protestolar sonraki günlerde de devam etti.

Kilise inşası planı 2010'da açıklandı. Projeyle ilgili tartışmalar, bu tarihten beri devam ediyor.

Eylemciler, kilisenin kentin en gözde parkına inşa edilmesine karşı çıktıklarını, aksine daha fazla parka ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vakhtang Kipşidze ise protestocuları din karşıtı olmakla suçladı.

Kipşidze, "Huzursuzluğu ifade etmenin pek çok yasal yolu var... Ama çok da eski olmayan bir dönemde toplu dini infazların yapıldığı ve Çar 2'nci Nikola ile çocuklarının öldürüldüğü Yakaterinburg topraklarında kargaşa çıkarılması üzüntü verici" dedi.

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