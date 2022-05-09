Dünya Putin konuştuğu sırada Rus televizyonları hacklendi Ukraynalıların kanı sizin ellerinizde
ASYA

Putin konuştuğu sırada Rus televizyonları hack'lendi: Ukraynalıların kanı sizin ellerinizde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşma sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Ukraynalı hacker'lar ekranlarda kendi mesajlarını paylaştı. İşte Zafer Günü'ne damgasını vuran o mesaj...

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Haber Merkezi Diğer
Putin konuştuğu sırada Rus televizyonları hacklendi: Ukraynalıların kanı sizin ellerinizde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 ay geride kalırken tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi çattı. Rusya, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gösterişli bir tören ile kutlandı.

RUS TELEVİZYONLARI HACK'LENDİ

Putin'in konuşması sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Saldırı, MTS mobil operatörü NTV Plus, Rostelecom ve Wink tarafından iletilen çeşitli kanalların çevrimiçi izleyicilerini etkiledi.

Putin'in konuşması sırasında ekranlarda şu mesaj yer aldı;

'Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır.'

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