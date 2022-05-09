Putin konuştuğu sırada Rus televizyonları hack'lendi: Ukraynalıların kanı sizin ellerinizde

Rusya-Ukrayna savaşı 2 ay geride kalırken tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi çattı. Rusya, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gösterişli bir tören ile kutlandı.
RUS TELEVİZYONLARI HACK'LENDİ
Putin'in konuşması sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Saldırı, MTS mobil operatörü NTV Plus, Rostelecom ve Wink tarafından iletilen çeşitli kanalların çevrimiçi izleyicilerini etkiledi.
Putin'in konuşması sırasında ekranlarda şu mesaj yer aldı;
'Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır.'