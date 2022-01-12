Dünya Putin Kovid-19 vakalarında ani artışların olabileceğini söyledi
ASYA

Putin Kovid-19 vakalarında ani artışların olabileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde artabileceğini belirtti. Putin, hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumunu değerlendirdi.

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Haber Merkezi AA
Putin Kovid-19 vakalarında ani artışların olabileceğini söyledi
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Koronavirüsle mücadele konusunun hem Rusya hem de tüm dünyada güncel olduğuna dikkati çeken Putin, Kovid-19'un toplumu rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi.

Putin, "Elbette zor ve olası ani artışların olabileceği durumdayız. Tatil uzundu. Bu süreçte insanlar birbiriyle yoğun temas halindeydi ve bunun, ülkedeki epidemiyolojik durumu etkilememesi mümkün değil." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede Omicron vakalarının yıl sonunda artmaya başladığını ve bunun Kovid-19 salgınının yayılmasını hızlandıracağını söyledi.

Golikova, "Hedefimiz, virüsün yayılmasının engellenmesi konusunda gerekli önlemler almaktır." ifadesini kullandı.

Rusya'da Kovid-19 vakaları iki gündür artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 946 artarak 10 milyon 702 bin 150'ye, virüsten ölen kişi sayısı ise 745 artışla 318 bin 432'ye çıktı.

Rusya'da, son 24 saatte 26 bin 346 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen kişi sayısı 9 milyon 758 bin 364'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 8 artarak 2 milyon 64 bin 467'ye, virüs kaynaklı ölümler de 66 artışla 37 bin 599'a yükseldi.

Omicron vakaları üç kat arttı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkedeki yeni yıl tatili döneminde Omicron vakalarının üç kat artarak toplam 305'e çıktığını açıklamıştı.

Ülke genelinde, dün vaka sayısı 17 bin 525, hayatını kaybedenlerin sayısı da 783 olarak açıklanmıştı.

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