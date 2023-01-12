Putin küplere bindi bakanı herkesin önünde azarladı: Neden aptalı oynuyorsun?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023'ün ilk yönetim toplantısını gerçekleştirirken ilginç anlar yaşandı. Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov'a savunma sanayisindeki sözleşmeleri soran Vladimir Putin sinirlendi. Devlete ait RIA Novosti ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde Rus lider Putin, sözleşme işlerinin neden uzun sürdüğünü sordu.

'İMZALANMIŞ SÖZLEŞME YOK' DİYE BAĞIRDI

Amerika merkezli Associated Press'in iddialarına göre Rusya savunma harcamalarının en önemli isimlerinden olan Manturov görüşmelerin sürdüğünü ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Manturov'un bu cevabına kızan Vladimir Putin ortada imzalanmış hiçbir sözleşme olmadığına dikkat çekerek, "Endüstri liderleriyle görüştüm ortada hiçbir sözleşme yok. Manturov neden aptalı oynuyorsun" dedi.

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İşlerin çok uzun sürdüğünü söyleyen ve "Sözleşmeler ne zaman elimizde olacak?" ifadelerini kullanan Putin, Başbakan Yardımcısına sözleşmelerin imzalanması için bir ay süre verdi.

Reuters'e göre Manturov, devlet havayolu Aeroflot ile 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme yapmakla görevlendirildi. Öfkelenen Putin konuşurken video konferanstaki diğer 12 kişi sessizce bekledi.

YENİ YIL TATİLİNİ TÜRKİYE'DE GEÇİRDİ

Rus hükümetinde iki görevi bulunan Denis Manturov'un yeni yıl tatili için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

2012 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına getirilen Manturov geçen yıl Savunma ve Uzay Endüstrisinden sorumlu başbakan yardımcısı ünvanını da aldı.