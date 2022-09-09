Dünya Putin Kuzey Korenin kuruluşunun 74 yıldönümünde Kim Jong-Unu kutladı
ASYA

Putin Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yıldönümünde Kim Jong-Un'u kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yıldönümünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a tebriklerini iletti.

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Putin Kuzey Korenin kuruluşunun 74. yıldönümünde Kim Jong-Unu kutladı
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Rusya cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ve Rusya'nın geleneksel olarak dost olduklarını, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüklerini ve çeşitli alanlarda önemli miktarda verimli işbirliği deneyimi biriktirdiklerini kaydetti. Putin ayrıca Kim'e sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise barış ve refah diledi.

Sputnik News'in haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da Kim'i tebrik ederek ülkeye ve liderine barış, refah ve güvenlik diledi. Berdimuhamedov, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong Un'a, ülkenin ulusal bayramı olan Kuzey Kore'nin kuruluşu vesilesiyle samimi tebriklerini ve en iyi dileklerini gönderdi.

Kim ayrıca Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Lao Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith'ten de tebrik mesajları aldı.

Tüm liderler, Kuzey Kore'nin kalkınma başarılarını övdü ve gelecekte gelişmeye devam etmesini umdukları ülkeler arasındaki tarihsel yakınlığın altını çizdi.

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