Dünya Putin Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı
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Putin Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Putin Rusların yabancılar için taşıyıcı annelik yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den taşıyıcı annelik yasağı

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek.

Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler kimsesiz kaldı
FOTOĞRAF 35
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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği bebekleri derinden etkiledi.
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Başkent Kiev’de bulunan bir klinik, savaştan önce çoğunluğu sağlık problemleri nedeniyle bebek sahibi olamayan ailelere tüp bebek ve taşıyıcı anne hizmeti veriyordu.
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Savaşın başlamasıyla taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak isteyen ve Ukrayna dışında yaşayan aileler ülkeye seyahat edemedi.
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Bu nedenle taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği yaklaşık 20 bebek, Kiev’deki kliniğe ait sığınakta biyolojik ailelerini bekliyor.
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Klinikte görevli bakıcılar, biyolojik ailelerini bekleyen bebekleri rahat ettirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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Bebeklerin bakımından sorumlu Sivlatan Sitatuk, Rusya’nın ülkelerine savaş açacağını beklemediklerini belirtti.
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Savaş nedeniyle hala şokta olduklarını dile getiren Sitatuk, şöyle devam etti:Burada patlamalar başladığında kıyafet dahil hiçbir şeyi almadan hızlı bir şekilde sadece çocukları alıp bu bodrum katına indik. Ve şu an savaşın esiri olduk. Bu çocuklar ebeveynlerinin gelmesini bekliyorlar.
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Sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Tabii ki onlara bu sevgiyi ve şefkati veriyoruz. Onları seviyoruz. Bu çocukların ebeveynleri ile bir an önce buluşması için savaşın bitmesini istiyoruz. Çocuklarımızın eve dönmesini istiyoruz. Öz çocuklarımızın savaşta ölmesini istemiyoruz.
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Sığınakta birkaç gün önce dünyaya gözlerini açan bebekler de savaşın sona ermesini ve Ukrayna dışındaki biyolojik ailelerine kavuşmayı bekliyor.
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Bebeklerini almak için her riski göze alıp Kiev’e gelen aileler de var. Savaş nedeniyle Ukrayna’ya seyahat etmeleri önerilmeyen Arjantinli bir çift, her şeyi göze alarak Kiev’e geldi.
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Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen Arjantinli aile, yaptığı açıklamada, Ukrayna’da taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak için yaklaşık 1,5 yıl önce sürece başladıklarını belirtti.
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Arjantinli çift, Ukraynalı taşıyıcı annenin yaklaşık bir hafta sonra doğum yapmasını ve kız çocuk sahibi olmayı beklediklerini ifade etti.
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Sağlık sorunları nedeniyle taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olmak isteyen Arjantinli anne, şöyle devam etti:
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“Savaşa rağmen Arjantin’den bebeğimizi almak ve onu eve götürmek için buraya geldik. Burada gördüğüm manzara yürek burkucu. Çünkü burada bebekleriyle olamayan ebeveynleri düşünüyorum. Bu anda burada olmak istediklerini biliyorum. Sınırı geçmek, Ukrayna’ya seyahat etmek, buraya gelmek kolay değil. Biz gelebildiğimiz için çok mutluyuz.”
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Kızını kucağına almak için tüm riskleri göze alarak Kiev’e gelen Arjantinli anne, “Bebeğimizi burada bırakamazdık. Tüm düşündüğümüz buydu.” ifadesini kullandı.
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Arjantinli baba ise ilk kez bebekleri olacağını ifade ederek “İlk andan itibaren risk almaya değeceğini düşündük. Çünkü (bebeğimizi ülkeden) dışarı çıkarıp Arjantin’e götürmenin başka yolu yok.” değerlendirmesinde bulundu.
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İşte sığınaklarda kimsesiz kalan bebeklerin yürek burkan görüntüsü.
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Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler kimsesiz kaldı
İsimleri yok, anneleri yok, kimseleri yok. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukraynalı taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği çok sayıda bebek, taşıyıcı annelerin terk etmeleri sebebiyle ortada kaldı. Gönüllü dadıların baktığı bebeklerin görüntüleri ise yürekleri sızlattı.


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