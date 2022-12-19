Putin Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı

“Savaşa rağmen Arjantin’den bebeğimizi almak ve onu eve götürmek için buraya geldik. Burada gördüğüm manzara yürek burkucu. Çünkü burada bebekleriyle olamayan ebeveynleri düşünüyorum. Bu anda burada olmak istediklerini biliyorum. Sınırı geçmek, Ukrayna’ya seyahat etmek, buraya gelmek kolay değil. Biz gelebildiğimiz için çok mutluyuz.”