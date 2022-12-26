Dünya Putin Rusların yüzde 99,9u her şeyi feda etmeye hazır
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Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çatışmalar devam ederken ülkesinin halkıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Putin: Rusların yüzde 99,9u her şeyi feda etmeye hazır
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve Rus halkının tutumuyla ilgili konuştu.

Rossiya-1 televizyonun demeç veren Putin, halkın yüzde 99,9'unun ülkenin iyiliği için hayatlarını feda etmeye istekli olacağını düşündüğünü söyledi.

"Vatandaşlarımızın yüzde 99,9'u, her şeyini vermeye hazır"

Putin, "Vatan için her şeyini vermeye hazır olan vatandaşlarımızın yüzde 99,9'una gelince, bu bana anormal gelmiyor." dedi.

Rus lider, konuya ilişkin, "Ancak Rusya'nın özel bir ülke olduğu ve özel insanlara sahip olduğu konusunda bana bir kez daha güven veriyor." diye ekledi.

"Kendi çıkarlarını düşünenler de var"

Bazı insanların gerçek vatanseverler gibi davranmamasının kendisi için şaşırtıcı olmadığını dile getiren Putin, şunları söyledi:

  • "Çünkü her toplumda her zaman kendi çıkarlarını, yani kendi planlarını düşünen insanlar var. Dürüst olmak gerekirse, onları yargılamıyorum. Her insan, seçme özgürlüğüne sahip."

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