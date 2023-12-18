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Putin Rusya Devlet Başkanlığına yeniden aday: Bağımsız şekilde başvurusunu tamamladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimi için bağımsız aday olarak başvuru yaptı. Putin, belgeleri Merkez Seçim Komisyonu'na teslim ederek resmen aday oldu. 2018 yılındaki son seçimde Putin, yüzde 76,69 oy almıştı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:26 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 18:45 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, yeniden aday oldu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yeniden aday oldu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nu ziyaret etti.

Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri teslim ederek başvurusunu imzaladı.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi

Ülkenin Federasyon Konseyi, ay başında devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

Son seçimlerde yüzde 76 oy almıştı

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Yeniden başkan seçilebilir mi?

İngiliz basınına konuşan siyasi otoritelere göre, 71 yaşındaki Putin'in yeniden seçilmesini bekliyor. Buna sebep olarak ise, Ukrayna ile yaşanan savaşın sekteye uğrama ihtimali, Rus medyasının Putin yanlısı tavrı ve muhalefetin etkin olmaması gösteriliyor.

Putin 2000-2008 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış, iki dönem kuralı nedeniyle bir dönem başbakanlık görevinde kalıp 2012'de yeniden bu göreve dönmüştü.



#Vladimir Putin
#Rusya
#Seçim
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